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Заседание по делу Добкина перенесли, потому что адвокаты не пришли на суд

Понедельник, 12 ноября 2018, 14:36

Дзержинский районный суд Харькова перенес заседание в отношении бывшего городского головы Харькова и народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Об этом 12 ноября сообщает "Громадське".

Отмечается, что заседание перенесли на 6 декабря, потому что три адвоката Добкина не пришли в суд.

Сам экс-нардеп на заседание пришел. Его подозревают в причастности к хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн гривен.

В октябре ГПУ передала дело в суд.

Ранее сообщалось, что Добкину вручили окончательное подозрение. Его дело насчитывает 45 томов.

29 июня 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Добкина.

Его подозревают в умышленном сговоре с группой лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 миллионов гривен.

13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности Михаила Добкина.

Сам Добкин, выступая в Раде, отметил что дело против него "рассыплется в суде".

Впоследствии Печерский райсуд Киева арестовал самого Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен. А также арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб на 200 квадратов.

Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина"

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Темы: ДобкинсудХарьков
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