У Москві заявили, що Путін і Трамп домовилися поговорити про ракети

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп мають намір обговорити договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

За словами Пєскова, на заходах в Парижі 11 листопада Путіну і Трампу вдалося обмінявся кількома словами.

"Вони сказали, що їм є про що поговорити, що потрібно і про ДРСМД поговорити", - заявив він.

За словами Пєскова, наступного разу лідери Росії і США можуть зустрітися на саміті G20 в Аргентині, проте, він зазначив, що "залізобетонних домовленостей" щодо цього поки немає.

11 листопада президенти Росії та США останніми прибули у Париж на церемонію з нагоди ювілею завершення Першої світової війни та вперше потисли один одному руки після саміту у Гельсінкі. Телекамери зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець і поплескав по плечу.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 року СРСР і США. Сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати їх.

20 жовтня Трамп пригрозив вийти з договору, тому що Москва, його не дотримується.