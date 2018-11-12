В Москве заявили, что Путин и Трамп договорились поговорить о ракетах

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп намерены обсудить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

По словам Пескова, на мероприятиях в Париже 11 ноября Путину и Трампу удалось обменялся парой слов.

"Они сказали, что им есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить", - заявил он.

По словам Пескова, в следующий раз лидеры России и США могут встретиться на саммите G20 в Аргентине, однако, он отметил, что "железобетонных договоренностей" на этот счет пока нет.

11 ноября президенты России и США последними прибыли в Париж на церемонию по случаю юбилея окончания Первой мировой войны и впервые пожали друг другу руки после саммита в Хельсинки. Телекамеры зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец, а тот похлопал Путина плечу.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 года СССР и США. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

20 октября Трамп пригрозил выйти из договора, потому что Москва, его не соблюдает.