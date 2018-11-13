Жебрівський розповів, чому Путін поспішав з "виборами" на Донбасі

Росія поспішала з виборами на Донеччині і Луганщині, щоб принизити статус Європи і щоб показати, що Путін буде розмовляти виключно з Трампом.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Чому Росія так поспішала з виборами на Донеччині і Луганщині? Перше, щоб принизити статус Європи і щоб показати, що Нормандський формат, який включає Меркель і Макрона, нічого не дає. Росія хотіла показати, що Путін буде розмовляти виключно з Трампом. Можливо, ще з китайцями, але по інших питаннях", - сказав він.

Ще однією причиною, на думку Жебрівського, є намагання змусити українську владу сісти за стіл переговорів із маріонетками Путіна в Донецьку й Луганську.

За його словами, оскільки Росія порушила всі міжнародні норми, Україні треба представити зовсім інший план по Донбасу.

"Зрозуміло, що потрібен компроміс. А компроміс – це миротворці на кордоні з Росією, миротворці на лінії розмежування й тимчасова перехідна адміністрація до виборів за українським законодавством", - переконаний Жебрівський.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей відбулися псевдовибори ватажків, де перемогли чинні так звані "керівники" Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

Україна засуджує фейкові "вибори" на окупованому Донбасі й ініціює обговорення їх на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14 листопада.

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