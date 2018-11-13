Жебривский рассказал, почему Путин спешил с "выборами" на Донбассе

Россия спешила с выборами в Донецкой и Луганской, чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской? Первое, чтобы понизить статус Европы и чтобы показать, что Нормандский формат, который включает Меркель и Макрона, ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам", - сказал он.

Еще одной причиной, по мнению Жебривского, является попытка заставить украинскую власть сесть за стол переговоров с марионетками Путина в Донецке и Луганске.

По его словам, поскольку Россия нарушила все международные нормы, Украине нужно представить совсем другой план по Донбассу.

"Понятно, что нужен компромисс. А компромисс – это миротворцы на границе с Россией, миротворцы на линии разграничения и временная переходная администрация до выборов по украинскому законодательству", - убежден Жебривский.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись псевдовыборы главарей, где победили действующие так называемые "руководители" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украина осуждает фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе и инициирует обсуждение их на заседании Комитета министров Совета Европы 14 ноября.

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