Поліція відкрила справу через відсутність тепла у Кривому Розі

Співробітники управління нацполіції у Дніпропетровській області відкрили кримінальну справу щодо несвоєчасної подачі тепла у будинки жителів Кривого Рогу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що поліція буде розслідувати як службову недбалість дії службових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу до котелень міста.

Як повідомлялося, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста.

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.

Згодом 4 з 6 котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу, 1 розігрівається, ще 1 - готується до запуску.