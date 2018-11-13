Полиция открыла дело из-за отсутствия тепла в Кривом Роге

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Вторник, 13 ноября 2018, 10:42

Сотрудники управления нацполиции в Днепропетровской области возбудили уголовное дело из-за несвоевременной подачи тепла в дома жителей Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что полиция будет расследовать как служебную халатность действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельных города.

Как сообщалось, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

"Криворожтеплосеть" подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А "Криворожская теплоцентраль" не заключила договора и имеет миллиардный долг.

"Нафтогаз" обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.

Впоследствии 4 из 6 котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль" запущены в работу, 1 разогревается, еще 1 - готовится к запуску.

Украинская правда
Темы: полиция Днепропетровская область Кривой Рог теплокоммунэнерго
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