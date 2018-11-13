Сміляни перекрили дороги: вимагають тепла

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Вівторок, 13 листопада 2018, 12:17

Жителі Сміли Черкаської області перекрили три траси на виїзді з міста через затримання підключення опалювання.

Про це 13 листопада повідомили в сюжеті "112 Україна".

Зазначається, що кілька десятків людей вимагають вчасного опалювального сезону. Активісти пропускають лише рейсові автобуси та карети швидкої медичної допомоги.

Уже два роки підряд у Смілі  затримують постачання тепла. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

У НАК "Нафтогазі" причиною відсутності опалення в Смілі назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

Як повідомлялося, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Така сама ситуація виникла у місті Шепетівка Хмельницької області. Також без тепла наразі частина Кривого Рогу.

Українська правда
Теми: теплокомуненерго
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