Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан, бо нема опалення – Кличко

Голова Асоціації міст, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що наразі кілька міст в Україні залишаються без тепла, Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан.

Про це він сказав на Раді регіонального розвитку за участю президента та прем’єра, повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

"У місті Сміла Черкаської області з 12 листопада запроваджують надзвичайний стан через відсутність опалення. Рішення про це ухвалила міськрада Сміли. Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста. Така сама ситуація виникла у місті Шепетівка Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Також без тепла наразі частина Кривого Рогу.

Відзначається, що Кличко закликав президента і уряд втрутитися і цю ситуацію.

"Газу містам, де сьогодні мерзнуть люди, не дає НАК "Нафтогаз". Ми у Києві цю історію із відсутністю газу пройшли і врегулювали її. Але я знаю, як це непросто. Сьогодні ж тисячі людей мерзнуть! Не можна мешканців міст і містечок, владу на місцях залишати сам-на-сам із цими проблемами", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста.

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

За даними платформа 104.ua, станом на 12 листопада, уже два дні не працюють 78 шкіл і 75 дитячих садків. Також, за даними компанії "Криворіжгаз", мерзнуть "сотні тисяч жителів міста".

НАК "Нафтогаз України" пояснив, що не подає газ на ДП "Криворізька Теплоцентраль", бо це підприємство не уклало відповідних договорів і має великий борг за попередні періоди.

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