Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан, бо нема опалення – Кличко

Понеділок, 12 листопада 2018, 16:07
Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан, бо нема опалення – Кличко

Голова Асоціації міст, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що наразі кілька міст в Україні залишаються без тепла, Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан.

Про це він сказав на Раді регіонального розвитку за участю президента та прем’єра, повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

"У місті Сміла Черкаської області з 12 листопада запроваджують надзвичайний стан через відсутність опалення. Рішення про це ухвалила міськрада Сміли. Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста. Така сама ситуація виникла у місті Шепетівка Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Також без тепла наразі частина Кривого Рогу.

Відзначається, що Кличко закликав президента і уряд втрутитися і цю ситуацію.

"Газу містам, де сьогодні мерзнуть люди, не дає НАК "Нафтогаз". Ми у Києві цю історію із відсутністю газу пройшли і врегулювали її. Але я знаю, як це непросто. Сьогодні ж тисячі людей мерзнуть! Не можна мешканців міст і містечок, владу на місцях залишати сам-на-сам із цими проблемами", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. 

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста. 

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

За даними платформа 104.ua, станом на 12 листопада, уже два дні не працюють 78 шкіл і 75 дитячих садків. Також, за даними компанії "Криворіжгаз", мерзнуть "сотні тисяч жителів міста". 

НАК "Нафтогаз України" пояснив, що не подає газ на ДП "Криворізька Теплоцентраль", бо це підприємство не уклало відповідних договорів і має великий борг за попередні періоди.

Читайте також: Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: опаленняЧеркаська областьХмельницькийНафтогаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
опалення
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
В Україні зривається підготовка до опалювального сезону: до уряду звернулись вже 36 громад
Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: