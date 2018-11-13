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Смеляне перекрыли дороги: требуют тепла

Вторник, 13 ноября 2018, 11:17

Жители Смелы Черкасской области перекрыли три трассы на выезде из города из-за задержки подключения отопления.

Об этом 13 ноября сообщили в сюжете "112 Украина".

Отмечается, что несколько десятков человек требуют своевременного отопительного сезона. Активисты пропускают только рейсовые автобусы и кареты скорой медицинской помощи.

Уже два года подряд в Смеле задерживают поставки тепла. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

В НАК "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле назвали "бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца".

Как сообщалось, с 12 ноября в городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Также без тепла также осталась часть Кривого Рога.

Украинская правда
Темы: теплокоммунэнерго
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