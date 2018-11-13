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Половина украинцев не проголосуют за Порошенко ни в коем случае – опрос

Вторник, 13 ноября 2018, 11:31

51,4% украинцев, которые будут участвовать в выборах президента, не проголосуют за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

"Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко – больше половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Весной этот показатель составлял 45%, а в сентябре он вырос до 50%.

Примерно по 27,5% ни за что не проголосуют за Юлию Тимошенко и Арсения Яценюка. В сентябре за них не проголосовали бы больше четверти опрошенных.

Четверть украинцев не поддержала бы ни при каких условиях Олега Ляшко, а 22% – Юрия Бойко. 

 

Согласно опросу, лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко – ее готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании.

Владимира Зеленского, который еще никак не заявил об участии в выборах, поддерживают 11%, Петра Порошенко и Анатолия Гриценко – по 10%.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 9%, за Олега Ляшко – 8%, за Святослава Вакарчука – 6% и за Евгения Мураева – 5%.

Рейтинг других кандидатов – менее 5%. 

 

Отмечается, что в настоящее время каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко.

"За последние полгода количество тех, кто поверил в победу Тимошенко на президентских выборах, возросло почти вдвое. Аналогичный показатель Порошенко (14% верят в его победу – ред.) почти не изменился", - говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что по результатам моделирования второго тура Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. При этом Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур. 

 

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Украинская правда

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Темы: виборыпрезидентПорошенкоТимошенкосоциология
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