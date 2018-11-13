Відсутність тепла в Смілі розслідуватиме поліція

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Вівторок, 13 листопада 2018, 12:47

Через зрив опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це 13 листопада повідомила прес-служба поліції.

Зазначається, що провадження відкрили за фактом зловживання владою або службовим становищем за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

"Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону в місті Сміла, будуть вивчатися в рамках відкритого кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.  

Місцеві жителі перекрили рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань. Однак правоохоронці стверджують, що рух у місті Сміла відновлено.

Як повідомлялося, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Українська правда
Теми: поліція Черкаська область
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