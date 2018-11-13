Отсутствие тепла в Смеле будет расследовать полиция

686 просмотров
Вторник, 13 ноября 2018, 12:47

Из-за срыва отопительного сезона в городе Смела Черкасской области полиция открыла уголовное производство.

Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что производство открыли по факту злоупотребления властью или служебным положением по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

"Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Местные жители перекрыли движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры. Однако правоохранители утверждают, что движение в городе Смела восстановлено.

Как сообщалось, с 12 ноября в городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

Поставки тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

Украинская правда
Темы: полиция Черкасская область
powered by lun.ua
По теме
Появление полиции в "офисе активистов" не связано с делом Гандзюк 13 ноября 2018, 11:27
Полиция открыла дело из-за отсутствия тепла в Кривом Роге 13 ноября 2018, 10:42
Радары TruCam уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения 13 ноября 2018, 06:42
Все новости
Главные новости
"Саша-потеряй": невыгодные документы для Гройсмана могут "пропасть"
Половина украинцев не проголосуют за Порошенко ни в коем случае – опрос
Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе и ситуацию на Азове
Продана вызвали в САП, а он поехал за границу
Все новости
здоровье

Что опаснее: кальян или сигареты?

исследование

Более трети детей в Украине усыновляют иностранцы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів