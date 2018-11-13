Отсутствие тепла в Смеле будет расследовать полиция

Из-за срыва отопительного сезона в городе Смела Черкасской области полиция открыла уголовное производство.

Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что производство открыли по факту злоупотребления властью или служебным положением по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

"Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Местные жители перекрыли движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры. Однако правоохранители утверждают, что движение в городе Смела восстановлено.

Как сообщалось, с 12 ноября в городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

Поставки тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.