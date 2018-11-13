У Порошенка оцінили конкурентів і назвали головного суперника на виборах

Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив, що "ідеальним" суперником президента Петра Порошенка у другому турі виборів був би представник "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, але, скоріше за все, що це буде Юлія Тимошенко.

Про це він розповів і інтервю Главкому.

За його словами, у Порошенка розпочнуть президентську кампанію, коли вона офіційно розпочнеться і буде зрозуміло, хто зареєструвався і будуть озвучені програми.

"Звісно, Петро Порошенко як людина успішна та системна захоче завершити те, що почав. І, можливо, буде тим президентом, який підпише документ про вступ України до Євросоюзу. Хоча зробити це за п’ять років – дуже оптимістично", - сказав нардеп.

При цьому він наголосив, що кандидат у президенти Юлія Тимошенко, "може повернути країну назад", а Анатолій Гриценко може стати "серйозним ризиком" для держави.

"Знаєте, коли Гриценко говорить про "трійки", якими буде швидко судити, то, хлопці, куди ми взагалі рухаємося? Чому суспільство це спокійно сприймає? Вважаю Гриценка дуже серйозним ризиком для держави", - сказав Кононенко.

На питання, чи вважають у БПП серйозним суперником коміка Володимира Зеленського, він відповів, що якщо той дійсно визначиться і піде на вибори, то може змінити ситуацію серед фаворитів.

На його думку, президентська кампанія Зеленського буде з прицілом на парламентську.

Кононенко вважає, що наймовірнішим суперником Порошенка у другому турі президентських виборів буде Тимошенко.

"Всі кажуть, що ідеальна ситуація у другому турі для Петра Порошенка – це він проти Бойка. Але ми – реалісти, і у другому турі налаштовані боротись з Юлією Тимошенко. Проте підкреслюю – заяви Петра Порошенка про балотування ще нема", - сказав він.

Нардеп додав, що згідно з соціологічними дослідженнями, Тимошенко наразі лідирує у у симпатіях українців.

"Ті дослідження, які маємо ми, між собою практично не відрізняються: Тимошенко – перша, Порошенко – другий, в першу п’ятірку також входять Гриценко, Зеленський і Бойко", - заявив Кононенко.

На питання, чи може бути конкурентом музикант Святослав Вакарчук, політик відповів, що ще немає 100% інформації, що Вакарчук дійсно піде на вибори, але якщо це станеться, то отримає "якусь кількість голосів", що може бути небезпечним насамперед для Зеленського.

Раніше перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив, що безвіз, томос і армія не є передвиборчими лозунгами президента і якщо він офіційно оголосить про участь у президентських виборах, то є ще, чим привернути увагу виборців.