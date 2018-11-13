У Порошенко оценили конкурентов и назвали главного соперника на выборах

Первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что "идеальным" соперником президента Петра Порошенко во втором туре выборов был бы представитель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, но, скорее всего, это будет Юлия Тимошенко.

Об этом он рассказал и интервью Главкому.

По его словам, у Порошенко начнут президентскую кампанию, когда она официально стартует и будет понятно, кто зарегистрировался и будут озвучены программы.

"Конечно, Петр Порошенко как человек успешный и системный захочет завершить то, что начал. И, возможно, будет тем президентом, который подпишет документ о вступлении Украины в Евросоюз. Хотя сделать это за пять лет - очень оптимистично", - сказал нардеп.

При этом он подчеркнул, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко, "может вернуть страну назад", а Анатолий Гриценко может стать "серьезным риском" для государства.

"Знаете, когда Гриценко говорит о "тройках", которыми будет быстро судить, то, ребята, куда мы вообще движемся? Почему общество это спокойно воспринимает? Считаю Гриценко очень серьезным риском для государства", - сказал Кононенко.

На вопрос, считают ли в БПП серьезным соперником комика Владимира Зеленского, он ответил, что если тот действительно определится и пойдет на выборы, то может изменить ситуацию среди фаворитов.

По его мнению, президентская кампания Зеленского будет с прицелом на парламентскую.

Кононенко считает, что скорее всего соперником Порошенко во втором туре президентских выборов будет Тимошенко.

"Все говорят, что идеальная ситуация во втором туре для Петра Порошенко - это он против Бойко. Но мы - реалисты, и во втором туре настроены бороться с Юлией Тимошенко. Однако подчеркиваю - заявления Петра Порошенко о баллотировании еще нет", - сказал он.

Нардеп добавил, что согласно социологическим исследованиям, Тимошенко пока лидирует в симпатиях украинцев.

"Те исследования, которые есть у нас, между собой практически не отличаются: Тимошенко - первая, Порошенко - второй, в первую пятерку также входят Гриценко, Зеленский и Бойко", - заявил Кононенко.

На вопрос, может ли быть конкурентом музыкант Святослав Вакарчук, политик ответил, что еще нет 100% информации, что Вакарчук действительно пойдет на выборы, но если это произойдет, то получит "какое-то количество голосов", что может быть опасным прежде всего для Зеленского.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что безвиз, томос и армия не является предвыборными лозунгами президента и если он официально объявит об участии в президентских выборах, то есть еще, чем привлечь внимание избирателей.