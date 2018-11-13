Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко оценили конкурентов и назвали главного соперника на выборах

Вторник, 13 ноября 2018, 14:46
У Порошенко оценили конкурентов и назвали главного соперника на выборах

Первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что "идеальным" соперником президента Петра Порошенко во втором туре выборов был бы представитель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, но, скорее всего, это будет Юлия Тимошенко.

Об этом он рассказал и интервью Главкому.

По его словам, у Порошенко начнут президентскую кампанию, когда она официально стартует и будет понятно, кто зарегистрировался и будут озвучены программы.

"Конечно, Петр Порошенко как человек успешный и системный захочет завершить то, что начал. И, возможно, будет тем президентом, который подпишет документ о вступлении Украины в Евросоюз. Хотя сделать это за пять лет - очень оптимистично", - сказал нардеп.

При этом он подчеркнул, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко, "может вернуть страну назад", а Анатолий Гриценко может стать "серьезным риском" для государства.

"Знаете, когда Гриценко говорит о "тройках", которыми будет быстро судить, то, ребята, куда мы вообще движемся? Почему общество это спокойно воспринимает? Считаю Гриценко очень серьезным риском для государства", - сказал Кононенко.

На вопрос, считают ли в БПП серьезным соперником комика Владимира Зеленского, он ответил, что если тот действительно определится и пойдет на выборы, то может изменить ситуацию среди фаворитов.

По его мнению, президентская кампания Зеленского будет с прицелом на парламентскую.

Кононенко считает, что скорее всего соперником Порошенко во втором туре президентских выборов будет Тимошенко.

"Все говорят, что идеальная ситуация во втором туре для Петра Порошенко - это он против Бойко. Но мы - реалисты, и во втором туре настроены бороться с Юлией Тимошенко. Однако подчеркиваю - заявления Петра Порошенко о баллотировании еще нет", - сказал он.

Нардеп добавил, что согласно социологическим исследованиям, Тимошенко пока лидирует в симпатиях украинцев.

"Те исследования, которые есть у нас, между собой практически не отличаются: Тимошенко - первая, Порошенко - второй, в первую пятерку также входят Гриценко, Зеленский и Бойко", - заявил Кононенко.

На вопрос, может ли быть конкурентом музыкант Святослав Вакарчук, политик ответил, что еще нет 100% информации, что Вакарчук действительно пойдет на выборы, но если это произойдет, то получит "какое-то количество голосов", что может быть опасным прежде всего для Зеленского.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что безвиз, томос и армия не является предвыборными лозунгами президента и если он официально объявит об участии в президентских выборах, то есть еще, чем привлечь внимание избирателей.

Темы: КононенкоПорошенкопрезидентвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
Кононенко
У НАБУ есть проекты подозрений на Грановского и Кононенко, но они несогласованы
Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ, так как "лечится от отравления ртутью"
Близкого соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: