Зустріч Порошенка з єпископами УПЦ МП зірвалася

Президент Петро Порошенко не провів зустріч з єпископами Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив у Facebook речник Київської Патріархії, архієпископ Євстратій Зоря.

Зоря опублікував заяву представників президента, які наполягали на зустрічі в "Українському домі" 13 листопада о 14.00.

Водночас канцелярія Київської митрополії розіслала запрошення на зазначену зустріч з президентом у актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Зоря стверджує, що проведення зустрічі не на території Лаври було "основною можливістю".

Він пише, що канцлер МП в Україні митрополит Антоній Паканич "спеціально" розіслав запрошення на зустріч у Лаврі, хоча це місце не було погоджене.

Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) зазначив УП, що не знає чи дійсно зустріч з президентом зірвалася. Таку ж відповідь дали УП в адміністрації президента.

13 листопада у приміщенні Лаври відбувся Собор єпископів УПЦ МП. Прес-служба церковного відомства повідомляє, що з 90 єпархіальних і вікарних архієреїв на Соборі присутні 83, зокрема, митрополит Онуфрій.

Пізніше, за підсумками Собору, УПЦ МП опублікувала заяву, де йдеться, що Собор прийняв рішення зустрітися з президентом на території Києво-Печерської Лаври.

"Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився", - повідомили в УПЦ МП.

Російське видання ТАСС пише, що зустріч зірвалася з посилання на слова єпископа Климента.

Як повідомлялося, 9 листопада єпископи УПЦ МП заявили про плани 13 листопада зустрітися з президентом Петром Порошенком.

Раніше Порошенко вказав РПЦ на двері.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

Водночас в УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.