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УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви

Вторник, 13 ноября 2018, 16:20
УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября 2018.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", – говорится в документе.

По мнению епископов УПЦ МП он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

"При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.

Ранее во вторник стало известно о срыве встречи президента Петра Порошенко с представителями УПЦ МП.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Российская православная церковь выразила возмущение подобным решением.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

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Украинская правда

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Темы: церковь
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