САП склала підозру екс-нардепу, якого затримували в Німеччині

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру екс-нардепу, голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитру Крючкову, який перебуває в Німеччині.

Про це у вівторок повідомляється на сторінці САП в соцмережі Facebook у вівторок.

"Прокурорами САП складено письмове повідомлення про підозру голові правління ПрАТ ХК "Енергомережа", відносно якого з квітня поточного року (7 місяців) триває процедура екстрадиції з Німеччини щодо всіх епізодів злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

В САП зазначають, що внаслідок злочинної діяльності відбулося заволодіння коштами державного сектору економіки у сфері енергетики у сумі 424 млн. грн.

"Заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати", - йдеться у повідомленні.

САП заявляє, що отримані відповідно до угод та договору кошти Крючков використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

На початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах.

За даними ЗМІ, міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго" є групи, близькі до Костянтина Григоришина, Ігоря Коломойського та братів Григорія та Ігоря Суркісів.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

Також давні зв’язки з Суркісом має і Дмитро Фірташ, який кілька років спонсорував "Динамо" (Київ).

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.

У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.