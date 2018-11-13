САП составила подозрение экс-нардепу, которого задерживали в Германии

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении экс-нардепу, председателю правления ЧАО "ХК" энергосети "Дмитрию Крючкову, который находится в Германии.

Об этом во вторник сообщается на странице САП в соцсети Facebook во вторник.

"Прокурорами САП составлен письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО ХК "Энергосети", в отношении которого с апреля текущего года (7 месяцев) продолжается процедура экстрадиции из Германии в отношении всех эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что в результате преступной деятельности произошло завладение средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн. грн.

"Овладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты", - говорится в сообщении.

САП заявляет, что полученные в соответствии с соглашениями и договора средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

В начале января 2016 детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.

Председателем правления ЧАО "Энергосети" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети".

Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал "Динамо" (Киев).

В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.