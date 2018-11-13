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Крым: ФСБ "выбила" из крымского татарина признание, "суд" отправил его в колонию

Вторник, 13 ноября 2018, 18:42
Крым: ФСБ выбила из крымского татарина признание, суд отправил его в колонию

В оккупированном Крыму вынесли "приговор" правозащитнику Юнусу Машарипову, которого схватили российские силовики в сентябре 2017 года. Его обвинили в сотрудничестве с СБУ и изготовлении взрывчатки.

Об этом пишет "ATR".

Ранее оккупанты обвиняли Машарипова в подрыве ЛЭП и двух газопроводов, которые произошли в Крыму в ноябре 2017 года, через месяц после задержания крымского татарина.

13 ноября стало известно, что "Ялтинский городской суд" приговорил Машарипова к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тысяч российских рублей по обвинению в "незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ".

"Машарипов создал два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и перевез их на участок местности, находящийся недалеко от храма Святого архистратига Михаила, расположенного в поселке Ореанда (Ялта). С помощью указанных взрывных устройств он планировал осуществить поджог горно-лесной местности на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе", — заявили в УФСБ РФ.

По словам Машарипова, он с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов и пенсионеров. В связи с этим часто выезжал из Крыма на материковую часть Украины.

В январе этого года Машарипов заявил о пытках ФСБ РФ, в результате которых он признал, что "является агентом СБУ и выполнял их задания".

"Они привели меня в помещение желтого цвета и заставили на кинокамеру сказать, что я являюсь агентом СБУ и готовил подрыв ЛЭП. Предварительно сотрудники ФСБ инструктировали меня, что и как надо говорить. Было несколько дублей", — рассказывал Машарипов о "признании".

"Я видел два голых наконечника проводов, коммутатор черного цвета, слышал и видел, как его заводили. Оголенные провода прикладывали к стопам ног, к ягодицам, к яичникам полового члена. Из-за физических болей, которые я уже не в силах был больше терпеть, я стал себя против собственной воли оговаривать, то есть говорить то, что хотели слышать", — вспоминал задержанный оккупантами крымский татарин.

Как известно, в Крыму в ночь на 1 ноября 2017 года произошли аварии в районе Алушты на двух газопроводах и опоре ЛЭП 110 кВт. Сразу после происшествия оккупанты заявили о "диверсиях".

Темы: КрымоккупацияФСБпытки
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