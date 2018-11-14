Порошенко вручив Джемілєву "Орден Свободи"

Президент України Петро Порошенко вручив "Орден Свободи" лідерові кримськотатарського народу, депутатові Верховної Ради України, уповноваженому президента у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, який 13 листопада відзначає 75-річчя.

Про це пише проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

У вітальній промові український президент назвав лідера кримських татар "символом епохи" і "великим українцем". Також Порошенко зазначив, що "з таким лідером, як Джемілєв, Крим обов’язково буде вільним".

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"Орден Свободи" – державна нагорода України для відзначення видатних та особливих заслуг громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Протягом 1966–1983 років Джемілєв був шість разів заарештований. Мав сім судимостей, провів в ув’язненні 15 років за "поширення поглядів, що порочать радянський лад". У 1975–1976 роках провів 303-денне голодування в Омській тюрмі. На волю вийшов 1986 року.

З 1991 по 2013 рік був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Також Джемілєв – народний депутат III–VІІІ скликань Верховної Ради України.

20 серпня 2014 року указом президента Петра Порошенка № 657/2014 призначений уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв є почесним доктором права Сельджукского університету (Туреччина), лауреатом міжнародної премії імені Пилипа Орлика "За демократизацію українського суспільства". Нагороджений медаллю Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів.