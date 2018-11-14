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Порошенко вручил Джемилеву "Орден Свободы"

Среда, 14 ноября 2018, 05:09

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы лидеру крымскотатарского народа, депутату Верховной Рады Украины, уполномоченному президента по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву, который 13 ноября отмечает 75-летие.

Об этом пишет проект Радио Свобода Крым.Реалии.

В приветственной речи украинский президент назвал лидера крымских татар "символом эпохи" и "великим украинцем". Также Порошенко отметил, что "с таким лидером, как Джемилев, Крым обязательно будет свободным".

 
president.gov.ua

"Орден Свободы" - государственная награда Украины для награждения выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В течение 1966-1983 годов Джемилев был шесть раз арестован. Имел семь судимостей, провел в заключении 15 лет за "распространение взглядов, порочащих советский строй". В 1975-1976 годах провел 303-дневную голодовку в Омской тюрьме. На свободу вышел в 1986 году.

С 1991 по 2013 год был председателем Меджлиса крымскотатарского народа. Также Джемилев - народный депутат III–VІІІ созывов Верховной Рады Украины.

20 августа 2014 указом президента Петра Порошенко № 657/2014 назначен уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев является почетным доктором права Сельджукского университета (Турция), лауреатом международной премии имени Пилипа Орлика "За демократизацию украинского общества". Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Джемилевкрымские татарыКрымнаграды
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