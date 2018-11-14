Конгрес США не встигне з новими санкціями для РФ до кінця року – ЗМІ

Американський Конгрес навряд чи зможе ухвалити закон про закріплення нових санкцій США для Росії до кінця року.

Як розповіли виданню Bloomberg ключові сенатори, законотворці зосередяться на заходах щодо державних витрат, судових призначеннях та сільськогосподарських законах.

Після зустрічі президентів Дональда Трампа й Володимира Путіна у Хельсінкі група сенаторів підготувала нові пропозиції щодо санкцій проти РФ, але в січні до Конгресу прийдуть нові депутати, тож на це вже немає часу.

"У нас не дуже багато часу. Це буде справжня гонитва, хіба що хтось захоче сидіти тут на Різдво", – заявив журналістам Джон Корнін з Техасу, другий член Республіканської партії в сенаті.

Сенатор Боб Мендез, демократ із Нью-Джерсі, який був залучений до переговорів щодо санкцій, також сказав, що цього року в Конгресу не буде часу ухвалити їх.

Москва, можливо, отримала принаймні коротку відстрочку від додаткових санкцій після середньострокових виборів до Конгресу, вважає видання.

Рік тому Конгрес ухвалив жорсткі санкції вже проти відомих російських олігархів і наближених до Путіна людей.

8 листопада США ввели санкції проти двох українців, одного росіянина і дев'яти компаній в Україні й Росії, причетних до анексії Криму та до пов'язаних із цим порушень прав людини

У п'ятницю казначейство США вчетверте подовжило термін для застосування санкцій до другого за величиною в світі алюмінієвого виробника United Co. Rusal Олега Дерипаски.

Санкції Євросоюзу стосовно Росії, як очікується, буде продовжено в кінці 2018 року.