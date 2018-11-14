Конгресс США не успеет с новыми санкциями для РФ до конца года – СМИ

Американский Конгресс вряд ли сможет принять закон о закреплении новых санкций США для России до конца года.

Как рассказали изданию Bloomberg ключевые сенаторы, законодатели сосредоточатся на мерах относительно государственных расходов, судебных назначениях и сельскохозяйственных законах.

После встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки группа сенаторов подготовила новые предложения по санкциям против РФ, но в январе в Конгресс придут новые депутаты, поэтому на это нет времени.

"У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, разве что кто-то захочет сидеть здесь на Рождество", – заявил журналистам Джон Корнин из Техаса, второй член Республиканской партии в сенате.

Сенатор Боб Мендез, демократ из Нью-Джерси, который был привлечен к переговорам по санкциям, также сказал, что в этом году у Конгресса не будет времени принять их.

Москва, возможно, получила хотя бы короткую отсрочку от дополнительных санкций после среднесрочных выборов в Конгресс, считает издание.

Год назад Конгресс принял жесткие санкции уже против известных российских олигархов и приближенных к Путину людей.

В пятницу казначейство США в четвертый раз продлило срок для применения санкций ко второму по величине в мире алюминиевому производителю United Co. Rusal Олега Дерипаски.