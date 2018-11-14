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У Кремлі вигадали свою назву для санкцій Заходу

Середа, 14 листопада 2018, 10:24

Росія не визнає законність західних санкцій і вважає їх односторонніми обмеженнями.

Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю телеканалу "Дождь", повідомляє РБК.

"Санкції – це те, що відповідає міжнародному праву", – сказав він.

"У даному випадку ми не визнаємо ці односторонні обмеження як законні санкції, ми вважаємо його незаконним", – додав представник Кремля.

На думку Пєскова, "напевно, більш правильно" вживати слова "обмеження" чи "рестрикції", а не "санкції".

Півроку тому речник Володимира Путіна називав санкції США проти Росії "міжнародним економічним рейдерством".

Перші антиросійські санкції країни Заходу схвалили навесні 2014 роки за анексію Криму – спочатку їх запровадили США, потім подібні обмеження підтримав Євросоюз. Згодом заходи проти окремих осіб і російських компаній не раз продовжували й розширювали.

Востаннє два вже наявних санкційних списки проти Росії – за агресію проти України та за законом CAATSA ("Про протидію противникам Америки") – американське Міністерство фінансів розширило 8 листопада 2018 року.

Під обмеження потрапили 3 людини й 9 юросіб. Серед них, зокрема, "Міністерство держбезпеки" невизнаної "Луганської народної республіки", кримські санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер" і "Місхор" і компанії "Кримтеплоелектроцентраль", "Гарант-СВ", курорт Mriya Resort & SPA, ТОВ "УКІП" і ТОВ "Південний проект".

Санкції Євросоюзу стосовно Росії, як очікується, буде продовжено в кінці 2018 року.

Теми: санкціїРосіяСШАЄвропа
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