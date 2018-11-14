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В Кремле придумали свое название для санкций Запада

Среда, 14 ноября 2018, 10:24

Россия не признает законность западных санкций и считает их односторонними ограничениями.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу "Дождь", сообщает РБК.

"Санкции – это то, что соответствует международному праву", – сказал он.

"В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными", – добавил представитель Кремля.

По мнению Пескова, "наверное, более правильно" употреблять слова "ограничения" или "рестрикции", а не "санкции".

Полгода назад пресс-секретарь Владимира Путина называл санкции США против России "международным экономическим рейдерством".

Первые антироссийские санкции страны Запада одобрили весной 2014 года за аннексию Крыма – сначала их ввели США, затем подобные ограничения поддержал Евросоюз. Потом меры против отдельных лиц и российских компаний не раз продлевались и расширялись.

В последний раз два уже существующих санкционных списка против России – за агрессию против Украине и по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки") – американское Министерство финансов расширило 8 ноября.

Под ограничения попали 3 человека и 9 юрлиц. Среди них, в частности, "Министерство госбезопасности" непризнанной "Луганской народной республики", крымские ​санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" и компании "Крымтеплоэлектроцентраль", "Гарант-СВ", курорт Mriya Resort & SPA, ООО "УКИП" и ООО "Южный проект".

Санкции Евросоюза в отношении России, как ожидается, будут продлены в конце 2018 года.

Темы: санкцииРосcияСШАЕвропа
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