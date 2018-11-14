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Через карту України без Криму терміново перевірять "NewsOne"

Середа, 14 листопада 2018, 11:12
Через карту України без Криму терміново перевірять NewsOne

Телеканал "NewsOne" позапланово перевірять за розміщення в ефірі карти з територією України без півострова Крим.

Про це повідомляє 14 листопада Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначається, 7 листопада 2018 року телеканал "NewsOne" під час прямої трансляції передачі "Ранок з NewsOne" о 09:53 розмістив карту Європи "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на якій по кольору позначення країн територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було відокремлено від  материкової частини України, і водночас приєднано до кордонів Російської Федерації. 

Відповідну карту телеканал демонстрував у контексті розмови на тему: "У Європарламенті просять Меркель змінити курс щодо "Північного потоку-2". Ведучий телеканалу назвав її графікою, що відображає позиції Європи щодо торгівлі, однак посилань на її джерело не було надано.

Розміщення в ефірі подібних матеріалів порушує норми чинного законодавства України.

З огляду на це Національна рада ухвалила рішення про призначення позапланової виїзної перевірки діяльності компанії ТОВ "Новини 24 години", м. Київ (логотип "Newsone"). 

Наприкінці серпня стало відомо, що канал "NewsOne" переходить під управління Андрія Портнова, який колись був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

На початку жовтня, після звернення парламенту до Ради національної безпеки й оборони з приводу введення санкцій, батько нардепа Євгенія Мураєва Володимир передав корпоративні права на телеканал "NewsOne" нардепу від "Опозиційного блоку" Тарасу Козаку.

А Портнов заявив про розірвання договору щодо управління телеканалом "NewsOne".

Петиція про "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і "NewsOne" на сайті Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

4 жовтня Верховна Рада ухвалила проект постанови 9157 із проханням до Ради нацбезпеки і оборони застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Українська правда

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Теми: телебачення
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