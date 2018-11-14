Из-за карты Украины без Крыма срочно проверят "NewsOne"

Телеканал "NewsOne" внепланово проверят из-за размещения в эфире карты с территории Украины без полуострова Крым.

Об этом сообщает 14 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что 7 ноября 2018 года телеканал "NewsOne" во время прямой трансляции передачи "Утро с NewsOne" в 09:53 разместил карту Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой по цвету обозначения стран территория временно оккупированной Автономной Республики Крым была отделена от материковой части Украины, и одновременно присоединена к границам Российской Федерации.

Соответствующую карту телеканал демонстрировал в контексте разговора на тему: "В Европарламенте просят Меркель сменить курс по "Северному потоку-2". Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник предоставлено не было.

Размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины.

Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки деятельности компании ООО "Новости 24 часа", м. Киев (логотип "NewsOne").

В конце августа стало известно, что канал "NewsOne" переходит под управление Андрея Портнова, который когда-то был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.

В начале октября, после обращения парламента к Совету национальной безопасности и обороны по поводу введения санкций, отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал корпоративные права на телеканал "NewsOne"нардепу от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку.

А Портнов заявил о расторжении договора об управлении телеканалом "NewsOne".

Петиция о "прекращении антиукраинской деятельности" телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" на сайте Верховной Рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

4 октября Верховная Рада приняла проект постановления 9157 с просьбой к Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против владельцев телеканалов "112 Украина" и NewsOne.