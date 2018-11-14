Из-за карты Украины без Крыма срочно проверят "NewsOne"

Телеканал "Newsone" внепланово проверят из-за размещения в эфире карты с территории Украины без полуострова Крым.

Об этом сообщает 14 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что 7 ноября 2018 года телеканал "Newsone" во время прямой трансляции передачи "Утро с NewsOne" в 09:53 разместил карту Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой по цвету обозначения стран территория временно оккупированной Автономной Республики Крым была отделена от материковой части Украины, и одновременно присоединена к границам Российской Федерации.

Соответствующую карту телеканал демонстрировал в контексте разговора на тему: "В Европарламенте просят Меркель сменить курс по "Северному потоку-2". Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник предоставлено не было.

Размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины.

Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки деятельности компании ООО "Новости 24 часа", м. Киев (логотип "Newsone").