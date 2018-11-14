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"Звертайтесь до Семочка": Розвідка не каже, скільки заробив скандальний керівник

Середа, 14 листопада 2018, 11:57
Звертайтесь до Семочка: Розвідка не каже, скільки заробив скандальний керівник

Служба зовнішньої розвідки України відмовилась надавати інформацію щодо грошового забезпечення, отриманого заступником керівника служби Сергія Семочка з моменту призначення на посаду та порадила звертатись особисто до нього.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповідь Служби зовнішньої розвідки.

У службі зазначили, що "питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу регулюється постановою Кабміну № 718".

Крім цього, посилаючись на Закон "Про захист персональних даних", СЗРУ вказує, що надання цих відомостей можливе лише за згоди суб'єкта персональних даних.

З огляду на це розвідка стверджує, що з цим питанням варто звернутися особисто до Сергія Семочка.

Раніше повідомлялось, що НАЗК не перевіряло декларацію Сергія Семочка, обгрунтувавши це тим, що перевірка окремих категорій осіб, які мають справу з державною таємницею, потребує погодження з державними органами, де вони працюють.

Нагадаємо, ЗМІ показали майно на мільйони доларів та громадянство РФ у родини топ-розвідника Сергія Семочка.

3 жовтня повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальну справу проти заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка за статтею "незаконне збагачення".

Сам Семочко заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.

Українська правда

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Теми: розвідкаСБУ
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