"Обращайтесь к Семочко": Разведка не говорит, сколько заработал скандальный руководитель

Служба внешней разведки Украины отказалась предоставлять информацию относительно денежного обеспечения, полученного заместителем руководителя службы Сергея Семочко с момента назначения на должность и посоветовала обращаться лично к нему.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Службы внешней разведки.

В службе отметили, что "вопрос денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава регулируется постановлением Кабмина № 718".

Кроме этого, ссылаясь на Закон "О защите персональных данных", СВРУ указывает, что предоставление этих сведений возможно лишь с согласия субъекта персональных данных.

Учитывая это, разведка утверждает, что с этим вопросом следует обратиться лично к Сергею Семочко.

Ранее сообщалось, что НАПК не проверяли декларацию Сергея Семочко, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.

Напомним, СМИ показали имущество на миллионы долларов и гражданство РФ в семьи топ-разведчика Сергея Семочко.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя председателя внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.