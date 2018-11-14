"Обращайтесь к Семочко": Разведка не говорит, сколько заработал скандальный руководитель
Служба внешней разведки Украины отказалась предоставлять информацию относительно денежного обеспечения, полученного заместителем руководителя службы Сергея Семочко с момента назначения на должность и посоветовала обращаться лично к нему.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Службы внешней разведки.
В службе отметили, что "вопрос денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава регулируется постановлением Кабмина № 718".
Кроме этого, ссылаясь на Закон "О защите персональных данных", СВРУ указывает, что предоставление этих сведений возможно лишь с согласия субъекта персональных данных.
Учитывая это, разведка утверждает, что с этим вопросом следует обратиться лично к Сергею Семочко.
Ранее сообщалось, что НАПК не проверяли декларацию Сергея Семочко, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.
Напомним, СМИ показали имущество на миллионы долларов и гражданство РФ в семьи топ-разведчика Сергея Семочко.
3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя председателя внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".
Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.