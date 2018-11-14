Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальна екстрадиція в Росію: ГПУ не усунула заступника Луценка

Середа, 14 листопада 2018, 16:05

У прокуратурі на час розслідування не усунули заступника Генерального прокурора Євгена Єніна, який підписав документи про екстрадицію з України в Росію інгуша Тимура Тумгоєва.

Про це написав у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

Народний депутат повідомляє, що Єніна обіцяли усунути на час проведення розслідування обставин екстрадиції Тумгоєва.

Однак в коментарі "Українській правді" спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко розповів, що Єнін виконує свої обов'язки.

Спікер уточнив, що якщо будуть доведені факти порушення з боку Єніна, то його можуть усунути, однак якщо таких фактів немає, і його відсторонять, то він може подати в суд і повернути собі посаду.

Лисенко додав, що в разі доказів провини Єніна, його долю буде вирішувати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Нардеп також повідомив, що Тумгоєв зараз перебуває в СІЗО №3 управління ФСВП Бєлгородської області Російської Федерації. Під час етапування його побили.

Раніше за запитом Федеральної служби безпеки РФ Генеральна прокуратура України екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва до Росії.

Але у ЗМІ з'явилися обурені заяви, що Тумгоєв брав участь в антитерористичній операції на сході України і його не можна було видавати окупанту.

У ГПУ заявили, що інгуш ніколи не служив в АТО.

Вранці 17 вересня під ГПУ влаштували акцію протесту проти екстрадиції Тумгоєва.

20 вересня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла привести до помилкової екстрадиції в РФ інгуша Тимура Тумгоєва.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ГенпрокуратураРосіяНайєм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: