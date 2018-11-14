Скандальна екстрадиція в Росію: ГПУ не усунула заступника Луценка

У прокуратурі на час розслідування не усунули заступника Генерального прокурора Євгена Єніна, який підписав документи про екстрадицію з України в Росію інгуша Тимура Тумгоєва.

Про це написав у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

Народний депутат повідомляє, що Єніна обіцяли усунути на час проведення розслідування обставин екстрадиції Тумгоєва.

Однак в коментарі "Українській правді" спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко розповів, що Єнін виконує свої зобов'язання.

Спікер уточнив, що якщо будуть доведені факти порушення з боку Єніна, то його можуть усунути, однак якщо таких фактів немає, і його відсторонять, то він може подати в суд і повернути собі посаду.

Лисенко додав, що в разі доказів провини Єніна, його долю буде вирішувати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Нардеп також повідомив, що Тумгоєв зараз знаходиться в СІЗО №3 управління ФСВП Бєлгородської області Російської Федерації. Під час етапування до його побили.

Раніше за запитом Федеральної служби безпеки РФ Генеральна прокуратура України екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва до Росії.

Але у ЗМІ з'явилися обурені заяви, що Тумгоєв брав участь в антитерористичній операції на сході України і його не можна було видавати окупанту.

У ГПУ заявили, що інгуш ніколи не служив в АТО.

Вранці 17 вересня під ГПУ влаштували акцію протесту проти екстрадиції Тумгоєва.

20 вересня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла привести до помилкової екстрадиції в РФ інгуша Тимура Тумгоєва.