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Скандальная экстрадиция в Россию: ГПУ не отстранила зама Луценко

Среда, 14 ноября 2018, 16:05

В прокуратуре на время расследования не отстранили заместителя Генерального прокурора Евгения Енина, который подписал документы об экстрадиции из Украины в Россию ингуша Тимура Тумгоева.

Об этом написал в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

Народный депутат пишет, что Енина обещали отстранить на время проведения расследования обстоятельств экстрадиции Тумгоева.

Однако в комментарии "Украинской правде" спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лисенко рассказал, что Енин исполняет свои обязанности.

Спикер уточнил, что если будут доведены факты нарушения со стороны Енина, то его могут отстранить, однако если таких фактов нет, и его отстранят, то он может подать в суд и вернуть себе должность.

Лысенко добавил, что в случае доказательств проступка Енина, его судьбу будет решать квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

Нардеп сообщил, что Тумгоев сейчас находится в СИЗО №3 управления ФСИН Белгородской области Российской Федерации. Во время этапирования его избили.

Ранее по запросу Федеральной службы безопасности РФ Генеральная прокуратура Украины экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию.

Но в СМИ появились возмущенные заявления, что Тумгоев принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины и его нельзя было выдавать оккупантам.

В ГПУ заявили, что ингуш никогда не служил в АТО.

Утром 17 сентября под ГПУ пришли митингующие с протестом против экстрадиции Тумгоева.

20 сентября генпрокуратура открыла уголовное производство по статье "Служебная халатность", которая могла привести к ошибочной экстрадиции в РФ ингуша Тимура Тумгоева.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ГенпрокуратураРосcияНайем
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