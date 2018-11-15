"Київзеленбуд" на чолі з екс-працівницею "Рошену" купив задорогі підйомники

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві отримав доступ до документів КО "Київзеленбуд" щодо закупівлі імпортної техніки у ТОВ Фірма "Скала".

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Дніпровського райсуду Києва від 19 вересня.

26 червня поліція на підставі матеріалів, які надійшли до неї від неназваних в ухвалі джерел, відкрила провадження щодо посадових осіб "Київзеленбуду" за ч. 2 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем" (№12018100040006148).

Йдеться про тендер, за результатами якого "Київзеленбуд" 4 червня замовив фірмі "Скала" італійську техніку на 48,02 млн грн. Це були дві підйомні платформи New Eurosky HQ JIB із подвійною кабіною з робочою висотою не менше 31 м по 12,50 млн грн. та дві вишки Spider 33.15 із робочою висотою не менше 32,40 м по 11,52 млн грн.

Слідство в інтернеті знайшло аналогічне обладнання значно дешевше.

"Київзеленбуд" відмовився надати поліції документи щодо цього договору на вимогу. Тому слідчий отримав дозвіл суду на доступ до документів "Київзеленбуду" щодо цих тендера й угоди, а також до наказів про призначення/звільнення, службові обов’язки керівника, головного бухгалтера та членів комітету конкурсних торгів.

Крім того, суд на прохання слідчого дозволив доступ до самих платформ і вишок для огляду.

НАБУ з кінця 2017 року підозрює, що службовці "Київзеленбуду" в 2016-2017 роках заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі імпортного обладнання за завищеними цінами за попередньою змовою з фірмою "Скала", ТОВ "Клімтехінвест" і ТОВ "Технопрофсервіс". Усього на техніку було витрачено понад 130 млн грн.

Поліція веде інше кримінальне провадження з приводу закупівель того періоду.

Із травня 2018 року обов’язки директора "Київзеленбуду" виконує Наталія Бєлоусова, яка раніше була заступником директора з питань персоналу та кадрового забезпечення і начальником відділу з персоналу.

У 2012-2017 роках вона очолювала відділ кадрів ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" Петра Порошенка, а в 2009-2012 роках була менеджером із продажів ПрАТ "Виробниче об’єднання "Конті" Бориса Колеснікова.

Із липня 2016 року по травень 2018 року "Київзеленбудом" керував Михайло Наконечний.

Засновником харківської "Скали" є Дмитро Рогач, керує нею Микола Бойменко. Раніше вона була відома як переможець тендерів на обслуговування підрозділів залізниці. "Скалу" пов’язували з нардепом Віктором Остапчуком.

Єдиним конкурентом "Скали" з такою ж технікою було ТОВ "Автоком" киянина Юрія Ігнатка і харків’ян Вадима Євтюшкіна та Ігоря Аріха (останній – депутат Харківської міськради й фігурант історій про безкоштовне виділення землі в Харкові).