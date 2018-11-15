"Киевзеленстрой" во главе с экс-сотрудницей "Рошена" купил подъемники подороже

Следственный отдел Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве получил доступ к документам КО "Киевзеленстрой" по закупке импортной техники в ООО Фирма "Скала".

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на постановление Днепровского райсуда Киева от 19 сентября.

26 июня полиция на основании материалов, поступивших к ней от неназванных в постановлении источников, открыла производство в отношении должностных лиц "Киевзеленстроя" по ч. 2 ст. 191 УК "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением" (№12018100040006148).

Речь идет о тендере, по результатам которого "Киевзеленстрой" 4 июня заказал фирме "Скала" итальянскую технику на 48,02 млн грн. Это были две подъемные платформы New Eurosky HQ JIB с двойной кабиной с рабочей высотой не менее 31 м по 12,50 млн грн. и две вышки Spider 33.15 с рабочей высотой не менее 32,40 м по 11,52 млн грн.

Следствие в интернете нашло аналогичное оборудование значительно дешевле.

"Киевзеленстрой" отказался предоставить полиции документы по этому договору по требованию. Поэтому следователь получил разрешение суда на доступ к документам "Киевзеленстроя" по этим тендеру и соглашению, а также в приказы о назначении/увольнении, служебных обязанностях руководителя, главного бухгалтера и членов комитета конкурсных торгов.

Кроме того, суд по просьбе следователя разрешил доступ к самим платформ и вышкам для осмотра.

НАБУ с конца 2017 года подозревает, что служащие "Киевзеленстроя" в 2016-2017 годах завладели бюджетными средствами при закупке импортного оборудования по завышенным ценам по предварительному сговору с фирмой "Скала", ООО "Климтехинвест" и ООО "Технопрофсервис". Всего на технику было потрачено более 130 млн грн.

Полиция ведет другое уголовное производство по поводу закупок того периода.

С мая 2018 года обязанности директора "Киевзеленстроя" выполняет Наталья Белоусова, ранее бывшая заместителем директора по персоналу и кадровому обеспечению и начальником отдела по персоналу.

В 2012-2017 годах она возглавляла отдел кадров ЗАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" Петра Порошенко, а в 2009-2012 годах была менеджером по продажам ЗАО "Производственное объединение "Конти" Бориса Колесникова.

С июля 2016 по май 2018 года "Киевзеленстроем" руководил Михаил Наконечный.

Основателем харьковской "Скалы" является Дмитрий Рогач, руководит ею Николай Бойменко. Ранее она была известна как победитель тендеров на обслуживание подразделений железной дороги. "Скалу" связывали с нардепом Виктором Остапчуком.

Единственным конкурентом "Скалы" с такой же техникой было ООО "Автоком" киевлянина Юрия Игнатко и харьковчан Вадима Евтюшкина и Игоря Ариха (последний – депутат Харьковского горсовета и фигурант историй о бесплатном выделении земли в Харькове).