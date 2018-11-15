Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в Андреевскую церковь

Около 9 утра 15 ноября двое неизвестных бросили две бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви, а затем применили газовые баллончики к охранникам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Злоумышленников заметил охранник церкви и сразу вызвал полицию.

На место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Охранники рассказали, что пытались задержать молодчиков, однако хулиганы применили газовые баллончики и скрылись.

"В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание не произошло", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников.

"Проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и восстановил в сане митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Создание единой поместной церкви в Украине должно состояться после объединения украинских православных церквей.

18 октября Верховная Рада 237 голосами поддержала законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю. 7 ноября этот законопроект подписал президент.

В Национальном заповеднике "София Киевская" заявили, что с представителями Церкви Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании Андреевской церковью в соответствии с действующим украинским законодательством и после реставрации она будет открыта.

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