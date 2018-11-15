Знову прорив труби у центрі Києва – окріп поблизу Олімпійської

У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався черговий прорив труби.

Про це повідомляє журналіст Сергій Грішин у Facebook.

Через окріп і пару – погана видимість, ускладнено рух транспорту.

13 листопада на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві прорвало трубу з гарячою водою, через що одне авто ледь не провалилося під землю: Dacia Logan впала у яму, люди встигли вибратися.

Причиною провалу асфальту стало пошкодження теплової мережі, його вже ліквідували.

Однак при цьому виявили додаткові пошкодження, що можуть спричинити аварію і потребують ремонту мережі.