Знову прорив труби у центрі Києва – окріп поблизу Олімпійської
Четвер, 15 листопада 2018, 09:31
У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався черговий прорив труби.
Про це повідомляє журналіст Сергій Грішин у Facebook.
Через окріп і пару – погана видимість, ускладнено рух транспорту.
13 листопада на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві прорвало трубу з гарячою водою, через що одне авто ледь не провалилося під землю: Dacia Logan впала у яму, люди встигли вибратися.
Причиною провалу асфальту стало пошкодження теплової мережі, його вже ліквідували.
Однак при цьому виявили додаткові пошкодження, що можуть спричинити аварію і потребують ремонту мережі.
Українська правда