Знову прорив труби у центрі Києва – окріп поблизу Олімпійської

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Четвер, 15 листопада 2018, 10:31

У Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Ділова стався черговий прорив труби.

Про це повідомляє журналіст Сергій Грішин у Facebook.

Через окріп і пару – погана видимість, ускладнено рух транспорту.

13 листопада на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві прорвало трубу з гарячою водою, через що одне авто ледь не провалилося під землю: Dacia Logan впала у яму, люди встигли вибратися.

Причиною провалу асфальту стало пошкодження теплової мережі, його вже ліквідували.

Однак при цьому виявили додаткові пошкодження, що можуть спричинити аварію і потребують ремонту мережі.

Українська правда
Теми: Київ дороги ЖКГ
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