Опять прорыв трубы в центре Киева – кипяток вблизи Олимпийской

В Киеве на углу улиц Большая Васильковская и Деловая произошел очередной прорыв трубы.

Об этом сообщает журналист Сергей Гришин в Facebook.

Из-за кипятка и пара – плохая видимость, осложнено движение транспорта.

13 ноября на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве прорвало трубу с горячей водой, в результате чего один автомобиль чуть не провалился под землю: Dacia Logan упала в яму, люди успели выбраться.

Причиной провала асфальта стало повреждение тепловой сети, его уже ликвидировали.

Однако при этом обнаружили дополнительные повреждения, которые могут вызвать аварию и требуют ремонта сети.