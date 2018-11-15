Опять прорыв трубы в центре Киева – кипяток вблизи Олимпийской
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Четверг, 15 ноября 2018, 10:31
В Киеве на углу улиц Большая Васильковская и Деловая произошел очередной прорыв трубы.
Об этом сообщает журналист Сергей Гришин в Facebook.
Из-за кипятка и пара – плохая видимость, осложнено движение транспорта.
13 ноября на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве прорвало трубу с горячей водой, в результате чего один автомобиль чуть не провалился под землю: Dacia Logan упала в яму, люди успели выбраться.
Причиной провала асфальта стало повреждение тепловой сети, его уже ликвидировали.
Однако при этом обнаружили дополнительные повреждения, которые могут вызвать аварию и требуют ремонта сети.
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