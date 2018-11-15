Євстратій про напад на Андріївську церкву: Посіпаки Москви намагаються залякати

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Четвер, 15 листопада 2018, 10:51

Речник УПЦ КП архієпископ Євстратій вважає, що за нападом на Андріївську церкву стоїть Москва і має на меті налякати представників Константинополя, якому храм передали в користування.

Про це він повідомив у Facebook.

"Бачимо, що посіпаки Москви намагаються "прозорими натяками" лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво", - написав він.

Євстратій додав, що під час нападу постраждав священик Київського Патріархату – комендант приміщення, проти якого нападники застосували силу і газовий балончик.

"Однак як мудро казав Святійший Варфоломій в очі московитам: "Вселенський Патріархат нікому не погрожує і не сприймає погроз"", - підсумував речник УПЦ КП.

Як повідомлялося раніше вранці 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців.

Українська правда
Теми: церква томос кримінал
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