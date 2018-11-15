Евстратий о нападении на Андреевскую церковь: Приспешники Москвы пытаются запугать

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Четверг, 15 ноября 2018, 10:51

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий считает, что за нападением на Андреевскую церковь стоит Москва и таким образом пытается напугать представителей Константинополя, которому храм передали в пользование.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство", - написал он.

Евстратий добавил, что во время нападения пострадал священник Киевского Патриархата – комендант помещения, против которого нападавшие применили силу и газовый баллончик.

"Однако как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам: "Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз"", - подытожил представитель УПЦ КП. 

Как сообщалось, утром 15 ноября двое неизвестных бросили две бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви, а затем применили газовые баллончики к охранникам.

Украинская правда
Темы: церковь томос криминал
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