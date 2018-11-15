Архієрей УПЦ МП, який не підписав рішення Собору щодо томосу, розповів про погрози

Митрополит Вінницький і Барський Симеон, єдиний із 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату, який не підписав постанову Собору про не підтримку томосу, розповів, що деякі архієреї "вмовляли" його підписати документ.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи чинився на нього тиск через небажання підписувати постанову, митрополит Симеон сказав:

"Говорили деякі мої брати архієреї, можливо жартома, а може й ні, що потрібно застосувати якісь церковні покарання за те, що не підписав, казали, що за правилами усі мають підписати, вмовляли".

Разом з тим він додав, що його "підтримав Блаженніший митрополит Онуфрій, який сказав, що у нас демократія, і не треба нікого примушувати робити щось проти своєї совісті".

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

За даними ЗМІ, митрополит Вінницький і Барський Симеон був єдиним із 83 учасників Собору УПЦ МП, який не підписав ухвалену постанову.