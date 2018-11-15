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Архиерей УПЦ МП, который не подписал решение Собору о томосе, рассказал об угрозах

Четверг, 15 ноября 2018, 10:31
Архиерей УПЦ МП, который не подписал решение Собору о томосе, рассказал об угрозах

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление Собора о не поддержке томоса, рассказал, что некоторые архиереи "уговаривали" его подписать документ.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, оказывалось ли на него давление из-за нежелания подписывать постановление, митрополит Симеон сказал:

"Говорили некоторые мои братья архиереи, возможно в шутку, а может и нет, что нужно применить какие-то церковные наказания за то, что не подписал, говорили, что по правилам все должны подписать, уговаривали".

Вместе с тем он добавил, что его "поддержал Блаженнейший митрополит Онуфрий, который сказал, что у нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести".

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

По данным СМИ, митрополит Винницкий и Барский Симеон был единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, который не подписал принятое постановление.

Украинская правда
Темы: церковьтомос
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