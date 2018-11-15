Замерзаюча Сміла: до міста виїхала урядова делегація

Група урядовців та держслужбовців відправилися в місто Сміла Черкаської області, щоб взяти участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради через проблеми з теплопостачанням.

Про це 15 листопада повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, пише Урядовий кур’єр.

Зокрема, у Смілу відправився заступник Зубка Едуард Кругляк, перший заступник голови правління ПАТ "НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко та голова правління ПАТ "Черкасигаз" Сергій Буян.

За словами Зубка, депутати мають прийняти рішення про гарантії для ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Черкасигаз" про погашенні боргових зобов’язань у попередні опалювальні періоди.

Так, наразі триває низка судів про визначення боржника за газ, котрий був отриманий ТОВ "Смілаенергоінвест".

Директор КП "Смілакомунтеплоенерго" має підписати договор з ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Черкасигаз" про погашення боргу.

Зубко заявив, що в рамках договору мають оплатити номінації на опалювальний період 2018-2019 рр. на загальну суму до 8 млн грн. Кошти візьмуть з міського бюджету.

Раніше мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

Як повідомлялося, з 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.

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