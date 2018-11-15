Замерзающая Смела: в город выехала правительственная делегация

Группа чиновников и госслужащих отправились в город Смела Черкасской области, чтобы принять участие во внеочередной сессии Смелянского городского совета из-за проблем с теплоснабжением.

Об этом 15 ноября сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Урядовий кур’єр.

В частности, в Смелу отправился заместитель Зубко Эдуард Кругляк, первый заместитель председателя правления "НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома, председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко и председатель правления ОАО "Черкассыгаз" Сергей Буян.

По словам Зубко, депутаты должны принять решение о гарантиях для "НАК "Нафтогаза" и ОАО "Черкассыгаз" о погашении долговых обязательств за предыдущие отопительные периоды.

Так, сейчас идет ряд судов об определении должника за газ, который был получен ООО "Смелаэнергоинвест".

Директор КП "Смелакомунтеплоэнерго" должен подписать договор с "НАК "Нафтогазом" и ОАО "Черкассыгаз" о погашении долга.

Зубко заявил, что в рамках договора должны оплатить номинации на отопительный период 2018-2019 гг. на общую сумму до 8 млн грн. Средства возьмут из городского бюджета.

Ранее мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

С 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет.

Все имущество передали коммунальному предприятию.

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