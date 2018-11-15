Вулиця Маккейна в столиці – Київрада каже, що родина сенатора "за"

1188 переглядів
Четвер, 15 листопада 2018, 20:21

Родина покійного американського сенатора Джона Маккейна підтримує ідею назвати одну з вулиць Києва на його честь.

Про це розповів заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє "Радіо Свобода".

Прокопів зазначив, що Київрада отримала відповідний лист від дружини сенатора Сінді Маккейн.

Він додав, що столичні чиновники розглядають можливість перейменувати вулицю Івана Кудрі, що у Печерському районі міста, на честь Джона Маккейна.

​Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер 25 серпня, у віці 81 рік.

Маккейн був критиком російського президента Володимира Путіна і прихильником надання Україні летальної зброї для оборони від агресії Кремля.

Нагадаємо, Іван Кудря - радянський розвідник, учасник диверсійно-розвідувальної групи НКВС в Києві в період окупації столиці у німецько-радянській війні.

15 листопада Київська міська рада присвоїла двом скверам у Києві імена музиканта Кузьми Скрябіна та російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Теми: Київ
powered by lun.ua
По темі
Інвестфонди Порошенка і Кононенка підписали документи про продаж Тігіпку "Кузні" 15 листопада 2018, 17:03
У Києві з’являться сквери імені Скрябіна і Нємцова 15 листопада 2018, 16:57
Біля Андріївської церкви знайшли рюкзак і пляшки із запалювальною сумішшю 15 листопада 2018, 12:53
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня — за 60 секунд
МВФ припускає, що Україна отримає транш за новою програмою до кінця року
Заручники і політв’язні Кремля: Україна готова видати РФ десятки сепаратистів і росіян
Спіймали агента Кремля, що готував теракт проти українських націоналістів
Усі новини
Фото

До ювілею принца Чарльза палац показав його з синами, невістками й онучатами

їжа

Мед: чи насправді він такий корисний, як про нього говорять