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Вулиця Маккейна в столиці – Київрада каже, що родина сенатора "за"

Четвер, 15 листопада 2018, 19:21
Вулиця Маккейна в столиці – Київрада каже, що родина сенатора за

Родина покійного американського сенатора Джона Маккейна підтримує ідею назвати одну з вулиць Києва на його честь.

Про це розповів заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє "Радіо Свобода".

Прокопів зазначив, що Київрада отримала відповідний лист від дружини сенатора Сінді Маккейн.

Він додав, що столичні чиновники розглядають можливість перейменувати вулицю Івана Кудрі, що у Печерському районі міста, на честь Джона Маккейна.

​Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер 25 серпня, у віці 81 рік.

Маккейн був критиком російського президента Володимира Путіна і прихильником надання Україні летальної зброї для оборони від агресії Кремля.

Нагадаємо, Іван Кудря - радянський розвідник, учасник диверсійно-розвідувальної групи НКВС в Києві в період окупації столиці у німецько-радянській війні.

15 листопада Київська міська рада присвоїла двом скверам у Києві імена музиканта Кузьми Скрябіна та російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Теми: Київ
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