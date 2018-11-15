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Улица Маккейна в столице - Киевсовет говорит, что семья сенатора "за"

Четверг, 15 ноября 2018, 19:21
Улица Маккейна в столице - Киевсовет говорит, что семья сенатора за

Семья покойного американского сенатора Джона Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в его честь.

Об этом рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, сообщает "Радио Свобода".

Прокопов отметил, что Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Он добавил, что столичные чиновники рассматривают возможность переименовать улицу Ивана Кудри, которая находится в Печерском районе города, в честь Джона Маккейна.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер 25 августа в возрасте 81 год.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Кремля.

Напомним, Иван Кудря - советский разведчик, участник диверсионно-разведывательной группы НКВД в Киеве в период оккупации столицы в немецко-советской войне.

15 ноября Киевский городской совет присвоил двум скверам в Киеве имена музыканта Кузьмы Скрябина и российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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