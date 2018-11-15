Стеження за синагогою: рабин запевняє, що має докази причетності НАБУ

В київській синагозі заявили, що з ймовірністю 99.97% вирахували працівників НАБУ, які проводили стеження за ними.

Про це у Facebook написав головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Сьогодні в пресі було опубліковано повідомлення прес-служби НАБУ про те, що стеження щодо єврейської громади дійсно здійснювалося, однак, іншим правоохоронним органом … Разом з цим, відео, опубліковане нещодавно в ЗМІ не є повним. Однак, ми уважно перевірили інформацію, фото і відео-записи, опубліковані в інтернеті", - зазначив він.

Рабин стверджує, що в рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнання осіб і образів новітньою системою "Anyvision" перевіряючими було встановлено, що представлені фото з ймовірністю 99.97% відповідають таким особам як Корбан Ярослав Ігорович та Данчішіна Ірина Миколаївна.

За даними рабина, і Корбан, і Данчишина є співробітниками НАБУ.

"Експертизою було встановлено IP адреси, з яких були здійснені атаки на системи безпеки, а також здійснювалися тимчасові відключення відеоспостереження", - написав Моше Реувен Асман.

Він додав, що єврейська громада в рамках інтересу безпеки країни готова прийняти пропозиції про зустріч з усіма компетентними особами.

"Зазначена ситуація вже взята на контроль на найвищому національному та міжнародному рівні", - запевнив рабин.

Як відомо, у жовтні єврейська громада Києва звернулася до правоохоронців, тому що за київською синагогою нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У відомстві інформацію спростували.

15 листопада Національне антикорупційне бюро заявило, що за синагогою у Києві стежили співробітники іншого правоохоронного органу.