Слежка за синагогой: раввин уверяет, что имеет доказательства причастности НАБУ

В киевской синагоге заявили, что с вероятностью 99.97% вычислили работников НАБУ, которые проводили наблюдение за ними.

Об этом в Facebook написал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Сегодня в прессе было опубликовано сообщение пресс-службы НАБУ о том, что слежение в отношении еврейской общины действительно осуществлялось, однако другим правоохранительным органом … Вместе с этим, видео, опубликованное недавно в СМИ не является полным", - отметил он.

Раввин утверждает, что в рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи израильских коллег, используя метод распознавания лиц и образов новейшей системой "Anyvision" проверяющими было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют таким лицам как Корбан Ярослав Игоревич и Данчишина Ирина Николаевна.

По данным раввина, и Корбан, и Данчишина являются сотрудниками НАБУ.

"Экспертизой было установлено IP адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения", - написал Моше Реувен Асман.

Он добавил, что еврейская община в рамках интереса безопасности страны готова принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами.

"Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне", - заверил раввин.

Как известно, в октябре еврейская община Киева обратилась к правоохранителям, потому что за киевской синагогой якобы следит Национальное антикоррупционное бюро. В ведомстве информацию опровергли.

15 ноября НАБУ заявило, что за синагогой в Киеве следили сотрудники другого правоохранительного органа.