Осмаєв: Кілер Денісултанов причетний до вбивства критика Кадирова у Відні

Кілер Артур Денісултанов, який вчинив замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву, причетний до вбивства у Відні Умара Ісраїлова.

Про це Адам Осмаєв написав на своїй сторінці в facebook.

"Багатоликий "кілер Кадирова" відомий під багатьма іменами, в тому числі Артур Курмакаев і кличкою "Дінго" брав участь в ліквідації критика путінського режиму, Умара Ісраїлова у Відні, коли той звернувся до Європейського Суду з прав людини через тортури з боку путінського піхотинця Рамзана Кадирова", - заявив він.

"Ісраїлов якийсь час був в охороні Кадирова, але не зміг бути частиною цієї системи, втік до Європи і подав на Кадирова в суд. Через якийсь час на нього вийшов відомий тепер і в Україні "Дінго" і від імені Рамзана Кадирова умовляв Ісраїлова забрати свою заяву з ЄСПЛ", - розповів Осмаєв.

За його словами, Ісраїлов зробив запис цієї зустрічі і передав її поліції, після чого "Дінго" затримали і вислали з країни. Через кілька місяців Ісраїлов був застрелений посеред білого дня на вулиці у Відні.

"Дінго приїхав в Україну і намагався ліквідувати мене з Аміною під виглядом журналіста, але швидкими пострілами Аміна підстрелила горе-кілера з нагородного пістолета врученого їй Арсеном Аваковим", - нагадав Осмаєв.

Перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі.

За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом газети "Le Mond" Алексом Вернером і запросив подружжя на зустріч.

У машині він вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні. Пізніше стало відомо, що кілер є Артуром Денісултановим-Курмакаевим, відомим також як "Дінго". Він заарештований, триває суд.

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.