Осмаев: Киллер Денисултанов причастен к убийству критика Кадырова в Вене

Киллер Артур Денисултанов, который совершил покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву, причастен к убийству в Вене Умара Исраилова.

Об этом Адам Осмаев написал на своей странице в facebook.

"Многоликий "киллер Кадырова" известный под многими именами, в том числе Артур Курмакаев и кличкой "Динго" участвовал в ликвидации критика путинский режима, Умара Исраилова в Вене, когда тот Обратился в Европейский Суд по правам человека из-за пыток со стороны путинского пехотинца Рамзана Кадырова", - заявил он.

"Исраилов какое-то время был в охране Кадырова, но не смог быть частью этой системы, бежал в Европу и подал на Кадырова в суд. Через какое-то время на него вышел известный теперь и в Украине "Динго" и от имени Рамзана Кадырова уговаривал Исраилова забрать свое заявление из ЕСПЧ", - рассказал Осмаев.

По его словам, Исраилов сделал запись этой встречи и передал ее полиции, после чего "Динго" задержали и выслали из страны. Через несколько месяцев Исраилов был застрелен посреди белого дня на улице в Вене.

"Динго приехал в Украину и пытался ликвидировать меня с Аминой под видом журналиста, но быстрыми выстрелами Амина подстрелила горе-киллера из наградного пистолета врученного ей Арсеном Аваковым", - напомнил Осмаев.

Первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле.

По версии следствия, нападавший назвался французским журналистом газеты "Le Mond" Алексом Вернером и пригласил супругов на встречу.

В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненых Осмаева и нападавшего отправили в больницу. Позже стало известно, что киллер является Артуром Денисултановым-Курмакаевым, известным также как "Динго". Он арестован, идет суд.

Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.