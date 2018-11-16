Турчинов: Говорити з маріонетками не будемо, Путін "ховає слона"

Україна ніколи не погодиться на переговори з проросійськими бойовиками та лідерами сепаратистів захопленої частини Донбасу. .

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов, реагуючи на вимоги президента Росії Володимира Путіна.

"Москва намагається бездарно приховати окупацію частини українського Донбасу за організованими нею фейковими "виборами". Це все одно, що намагатися сховати слона за граблями, які щойно вдарили йому по хоботу", – йдеться в його заяві.

"Виходячи з того, що фейкові "вибори" на окупованій території проводило військово-політичне керівництво РФ із заздалегідь відомим результатом, то з тим саме успіхом вони могли б обрати очільниками фейкових республік двох дворняг з Підмосков'я", – додав Турчинов.

На його думку, "для окупованих територій це був би не найгірший формат, адже вони могли б голосно гавкати, але принаймні не грабували б українців, які перебувають під російською окупацією".

"Заява Путіна про необхідність ведення Україною переговорів з кремлівськими маріонетками, яких призначили "керувати" квазіреспубліками, – це його нав'язлива та схиблена ідея, яку він безрезультатно намагається проштовхувати ще з 2014 року, і яку ніколи не сприйме наша держава та весь цивілізований світ", – заявив Турчинов.

"Є тільки один шлях виконання Мінських угод, про які постійно згадує Путін, – припинення військової агресії та звільнення української території від окупаційних військ та російської зброї", – додав секретар РНБО.